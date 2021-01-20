Украина

Тренер рассказал о планах своей команды.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов поведал о трансферной политике клуба, заявив, что полтавчане не намерены приобретать возрастных игроков.

"У нас футболисты уже по 35-36 лет – Сапай, Ребенок. Чеснакову подходит 33. 31 – Яворский, 30 – Пердута, по 29 Степанюку и Кулачу.

Все равно ведь придет время, когда нам нужно будет омолаживаться. Мы стараемся уже омолаживаться, не берем футболистов, которым по 28. Приглашаем сюда футболистов хотя бы на 3-4 года, а не так чтобы год-два и заканчивал.

Если бы у нас была возможность купить, какие-то деньги, мы ищем, где-то руководство соглашается. Понятно, чтобы кого-то приобрести, надо кого-то отпустить, ведомость разгрузить. Все непросто", – сказал Максимов в эфире Футбол News.

Ранее крайний полузащитник Георгий Цитаишвили рассказал, как Максимов договорился с ним об аренде.