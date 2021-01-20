Украина

У вратаря есть шанс вскоре оказаться в Европе.

Юрий Данченко, агент голкипера Шахтера Анатолия Трубина, заявил, что футболистом интересуются многие иностранные команды.

"Анатолий уже сейчас считается лучшим игроком Шахтера. Наверное, этому есть причина.

Многие клубы проявляют интерес к игроку, но сейчас не хочу говорить о его будущем. Если ли Интер среди выходивших на него клубов? Это секрет", — цитирует Данченко FCINTER1908.IT.

Ранее свое мнение об игре украинского голкипера высказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.