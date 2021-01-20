Украина

Наставник "горняков" поздравил голкипера своей команды.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поздравил голкипера Анатолия Трубина со званием лучшего игрока года по версии болельщиков.

"Вы знаете, что я – тренер, который не любит индивидуализировать и ценит команду как единое целое. Потому что футбол – это командная игра, где коллектив должен показывать себя хорошо и быть сильным. Он никогда не зависит от одного человека. Ровно так я всегда смотрел и продолжаю смотреть на футбол.

При этом максимально ценю мнение болельщиков, и, если они определили Анатолия игроком года, я уважаю эту оценку. Возможно, они сделали правильный выбор.Я люблю всех наших вратарей: Шевченко, Гриценко, Пятова, Трубина. Это фантастические голкиперы.

Трубин много работал, старался, я давал ему возможность, а он использовал ее максимально и показывал себя хорошо. Это игрок, который дает нам большие надежды на будущее. И меня радует, что он получает такого рода премию. Но напомню, что он не смог бы сделать ничего, если бы его не поддерживала такая фантастическая команда, как Шахтер, со всеми ее игроками. Поздравляю!", – приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Ранее наставник Шахтера Луиш Каштру дал комментарий после тренировки на сборах.