Украина

Вратарь рассказал о подготовке на сборах.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о том, как сейчас проходят тренировочные сборы и о шансах для молодежи.

"Я помню, ездил на сборы с Ворсклой и не сыграл ни одной игры. На меня тогда рассчитывали в качестве 3-го или 4-го вратаря. А сейчас у молодых больше шансов и они более раскрепощенные. Все в их руках.

С приходом португальских специалистов в команду у нас нет таких больших нагрузок как при Луческу. Поэтому для молодежи сейчас не должно быть сложно. Главное, чтобы у них голова работала. Самые тяжелые сборы были при Луческу. Мы неделю работали без мячей. Ребята за тренировку пробегали по 12 километров. Исходя из того сколько мы взяли трофеев с Луческу – значит правильно готовились.

Но также и с Фонсекой и с Каштру мы продолжаем давать результат, у них другой подход", – сказал Пятов в эфире Футбол News.

Ранее главный тренер дончан Луиш Каштру высказал свое мнение об игре вратаря Анатолия Трубина.