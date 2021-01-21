Украина

Предлагаем вашему вниманию состав чемпиона Украины.

Шахтер в рамках товарищеского поединка тренировочного сбора в Турции сыграет против польского Леха.

Луиш Каштру с первых минут выпустил Сергея Болбата и Евгения Коноплянку. Также отметим появиление молодого Судакова

Шахтер: Трубин — Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон, Судаков — Тете, Патрик, Коноплянка — Мораес

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени и будет показана эксклюзивно на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.