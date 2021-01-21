Украина

Хавбек рассказал о подготовке на тренировочном сборе.

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик поведал о подготовке команды перед контрольным поединком против Леха.

"Утром чуть потянулись, раскатались и уже готовимся к матчу. Хороший настрой: хотим использовать те моменты, над которыми работаем в тренировках.

Полезно посмотреть, в каком состоянии сейчас находимся. Игра покажет", – сказал Мудрик официальному сайту клуба.

Ранее о нагрузках "горняков" на тренировочных сборах рассказал голкипер команды Андрей Пятов.