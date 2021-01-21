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Football.ua рассказывает о своих наблюдениях в матче Динамо против Шахтера.

Киевское Динамо провело второй товарищеский матч на сборах в ОАЭ. На сей раз соперником команды Луческу стал чемпион Беларуси – солигорский Шахтер.

В первом тайме киевляне вышли в таком составе.

Киевляне с первых минут большими силами пошли вперед. В позиционных атаках играли очень широко, высоко используя крайних защитников. В районе центрального круга располагались только два центральных защитника. Со стартовых минут мы увидели достаточно открытый футбол. Солигорский Шахтер, получая мяч, не пытался его сохранять, а за счет вертикальных передач старался максимально быстро организовать свою атаку на ворота Динамо.

Но с этими быстрыми атаками оппонента киевляне справлялись очень хорошо. Сирота и Попов действовали безошибочно. Шахтер старался высоко прессинговать молодых защитников киевлян, но они разбирались просто превосходно. Несколько раз и Попов, и Сирота рискованно шли в обыгрыши. Правда, ни разу не ошиблись, продемонстрировав максимальную эффективность выхода из-под прессинга и выхода команды из обороны в атаку.

В сравнении с первым матчем на сборах прибавил в функциональной готовности Виталий Миколенко, который отбегал весь первый тайм от флажка до флажка. Основная активность шла с его фланга. Особенно опасно все выглядело для Шахтера, когда на левый фланг смещался Жерсон Родригес, меняясь с Карлосом Де Пеной позициями. Люксембуржец еще далек от своих лучших кондиций и в его действиях не хватало скорости, тем не менее техника вингера позволяла ему разбираться со своими оппонентами на фланге и без скорости.

Уже лучше выглядел Владимир Шепелев, который успевал связывать атаку с обороной. Был достаточно активен практически весь первый тайм. Чем ближе дело шло к перерыву, тем все больше снижалась его активность. Ничем особым не сумел запомниться и Артем Беседин, которому было достаточно сложно выигрывать борьбу у габаритных защитников соперника. Но худшим в составе Динамо был, к сожалению, Богдан Леднев. Выглядел инородным телом и постоянно не понимал, где ему необходимо находиться в момент развития атаки. Иногда неоправданно сваливался во фланг. Желания было много, но вот эффективности крайне мало.

Из-за повреждения не доиграл первый тайм Сирота, его поменял Шабанов.

Во втором тайме поменялся практически весь состав. Из тех, кто выходил в старте, на поле остался только Александр Андриевский.

Место в воротах занял Георгий Бущан. В пару к Шабанову вышел Забарный. Справа вышла привычная связка Кендзера-Цыганков. А вот слева образовалась неожиданная бразильская связка Сидклей-Клейтон. К Андриевскому в центр поля вышли Буяльский и Дуэлунд. Виталий располагался ниже, а вот датчанин действовал на привычной позиции для Буяльского. На позиции форварда вышел Супряга.

Очень неплохо выглядел Сидклей. Вновь бразилец продемонстрировал уверенную игру в обороне и много подключений в атаку. Цыганков снова не впечатлил, но уже не так сильно выпадал, как в предыдущем матче. Дуэлунд несколько раз продемонстрировал за какие качества его приглашали в Динамо и сделал несколько хороших вертикальных обостряющих передач, правда, партнеры по команде не сумели реализовать эти моменты.

Супряга много открывался между линиями, в поисках мяча опускался достаточно низко. Но ничего выдающегося в атаке, как и Беседин, не продемонстрировал. А вот худшим во втором тайме в Динамо был Илья Забарный. Центральный защитник киевлян довольно часто ошибался в простых ситуациях. Его брак мог привести к забитым голам, вот только Шахтер не воспользовался этими подарками.

Интересным было решение Мирчи Луческу на последние 15 минут выпустить Миколенко на позицию Андриевского. Ожидаемо выглядел там Виталий крайне неуверенно, много фолил и плохо предлагал себя партнерам. Также отметим появление в конце матча молодого Ваната, который поменял Цыганкова. Владислав даже нашел свой момент для удара, но свою команду спас голкипер Шахтера, вытащив мяч из нижнего угла.

В первой половине сезона основной парой центральных защитников у Луческу были: Попов-Забарный. За первые два матча, центр обороны киевлян ни разу не был в таком сочетании, что может наталкивать на определенные предположения, но спешить с выводами пока не будем.

Напомним, что 22-го января Динамо должно было встретиться с Аджманом, но эта игра была отменена из-за позитивных тестов на коронавирус в составе оппонента.

Сергей Горбаченко, Football.ua