Киевляне забили белорусскому клубу два безответных гола.
Игроки Динамо Киев, ФК Динамо Киев
21 января 2021, 16:53
Динамо встречалось с солигорским Шахтером в рамках поединка на сборах в ОАЭ, где команда готовится ко второй половине сезона УПЛ.
Киевский клуб одержал победу в данном поединке благодаря дебютному мячу Клейтона за "бело-синих" и голу Виктора Цыганкова.
Белорусский клуб так и не сумел ответить Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Мирчи Луческу.
Гол Клейтона:
Гол Цыганкова:
Динамо Киев — Шахтер Солигорск 2:0
Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 78
Стартовый состав Динамо Киев: Нещерет — Караваев, Попов, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Де Пена, Леднев, Родригес — Беседин