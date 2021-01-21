Украина

Киевляне забили белорусскому клубу два безответных гола.

Динамо встречалось с солигорским Шахтером в рамках поединка на сборах в ОАЭ, где команда готовится ко второй половине сезона УПЛ.

Киевский клуб одержал победу в данном поединке благодаря дебютному мячу Клейтона за "бело-синих" и голу Виктора Цыганкова.

Белорусский клуб так и не сумел ответить Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Мирчи Луческу.

Гол Клейтона:

Гол Цыганкова:

Динамо Киев — Шахтер Солигорск 2:0

Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 78

Стартовый состав Динамо Киев: Нещерет — Караваев, Попов, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Де Пена, Леднев, Родригес — Беседин