Украина

Новичок Руха поделился мыслями после перехода в украинский клуб.

Недавно перешедший в стан львовского Руха Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от перехода в украинский клуб.

"Меня хорошо приняли в Рухе и мне действительно всё нравится: начиная от организации и заканчивая тренировками. Главное — чтобы было интересно. Смогу ли я стать лидером? В раздевалке — вряд ли. Помешать может языковой барьер.

А вот стать лидером на поле я обязательно постараюсь. Я пришел, чтобы дать результат. В этом мне поможет мой опыт. К тому же, я увидел здесь много техничных ребят, которые также готовы играть на команду", — цитирует Сигурдссона Футбол 1/2/3.

Напомним, что Сигурдссон выступал на Евро-2016, где сборная Исландии добралась до четвертьфинала, а в 1/8 защитник забил в ворота сборной Англии, став лучшим игроком матча.

На клубном уровне футболист выступал за Гетеборг, Краснодар, Фулхэм, Рубин, Ростов и Копенгаген. Именно датский клуб был последним в списке защитника.