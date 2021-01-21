Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Шахтеру удалось избежать поражения в товарищеском матче с польским Лехом, который стал для "горняков" первым на текущем тренировочном сборе.

Единственный свой гол подопечные Луиша Каштру забили в компенсированное ко второму тайму время, когда Виктор Коваленко успешно реализовал пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Лех:

Шахтер — Лех 1:1

Голы: Коваленко, 90+1 (с пенальти) - Мархвинський, 58

Шахтер: (1 тайм) Трубин — Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон, Судаков — Тете, Патрик, Коноплянка — Мораес

(2 тайм) Пятов, Додо, Хочолава, Степаненко, Маркос, Дентиньо, Корниенко, Соломон, Коваленко, Витао, Фернандо.