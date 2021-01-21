Украина

"Горняки" не сумели обыграть польский клуб.

Шахтер встречался с Лехом в рамках товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции.

На 58-й минуте поединка хавбек польского клуба Мархвинський открыл счет. Дончане сумели отыграться благодаря голу с пенальти Виктора Коваленко лишь в дополнительное ко второму тайму время.

Отметим, что польский Лех впервые не уступил "горнякам". Две предыдущие встречи команд заканчивались победой Шахтера.

Шахтер — Лех 1:1

Голы: Мархвинський, 58 — Коваленко, 90+1 (с пенальти)

Стартовый состав Шахтера: Трубин — Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон, Судаков — Тете, Патрик, Коноплянка — Мораес.