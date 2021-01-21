"Горняки" не сумели обыграть польский клуб.
Матч Шахтер - Лех, Fex.net
21 января 2021, 17:51
Шахтер встречался с Лехом в рамках товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции.
На 58-й минуте поединка хавбек польского клуба Мархвинський открыл счет. Дончане сумели отыграться благодаря голу с пенальти Виктора Коваленко лишь в дополнительное ко второму тайму время.
Отметим, что польский Лех впервые не уступил "горнякам". Две предыдущие встречи команд заканчивались победой Шахтера.
Шахтер — Лех 1:1
Голы: Мархвинський, 58 — Коваленко, 90+1 (с пенальти)
Стартовый состав Шахтера: Трубин — Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон, Судаков — Тете, Патрик, Коноплянка — Мораес.