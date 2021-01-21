Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Днепр-1 провел товарищескую встречу с сербским Спартаком в рамках подготовки ко второму кругу украинской Премьер-лиги.
Команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего в очном противостоянии им не удалось. Автором гола в составе днепровского клуба стал Артем Довбик.
Смотрите видео голов и обзор матча Днепр-1 — Спартак Суботица:
Спартак Суботица — Днепр-1 — Субботица 1:1
Голы: Довбик, 61 — Среткович, 25
Днепр-1: (1 тайм) Юрчук, Сафронов, Адамюк, Дуглас, Цуриков, Ди Франко, Пихальонок, Заец, Ярмолюк, Булеца, Хобленко.
(2 тайм): Сарнавський, Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Батагов, Игнатенко, Когут, Назаренко, Домарацький, Довбик.
Спартак Суботица: (до 62-й минуты) Дуймович, Шимура, Текияшки, Видович, Милошевич, Марчич, Фортула, Сречкович, Йованович, Бьемович,.Джурасович.
Предупреждения: Ди Франко, Милошевич, Джурасович, Буянович .