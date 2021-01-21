Украина

Завершился очередной товарищеский поединок украинских клубов.

Днепр-1 встречался со Спартаком Субботица в рамках товарищеского поединка на тренировочном сборе в Турции.

Себрский клуб, занимающий пятое место в национальном чемпионате, открыл счет на 25-й минуте матча. Ворота Днепра-1 поразил форвард Спартака Среткович.

Украинцы сумели отыграться в середине второй половине встречи: Артем Довбик ударом под перекладину сделал счет ничейным. Последующие давления днепрян на ворота соперника так и не привели к победному голу.

Спартак Субботица — Днепр-1 1:1

Голы: Среткович, 25 — Довбик, 61

Днепр-1: (1 тайм) Юрчук, Сафронов, Адамюк, Дуглас, Цуриков, Ди Франко, Пихальонок, Заец, Ярмолюк, Булеца, Хобленко.

(2 тайм): Сарнавський, Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Батагов, Игнатенко, Когут, Назаренко, Домарацький, Довбик.

Спартак Субботица: (до 62-й минуты) Дуймович, Шимура, Текияшки, Видович, Милошевич, Марчич, Фортула, Сречкович, Йованович, Бьемович,.Джурасович.

Предупреждения: Ди Франко, Милошевич, Джурасович, Буянович .