Украина

Нападающий Колоса поделился воспоминаниями о выступлениях за "бело-синих".

Новичок Колоса Дмитрий Хлебас поделился мыслями о своих выступлениях за киевское Динамо при тренерстве Александра Хацкевича.

"Если Хацкевич вернул меня в Динамо, значит, был готов дать мне шанс. Было понятно, что он рассчитывает на меня. Думаю, он немного изменился со времен нашей совместной работы в Динамо-2 и дубле. В первой команде совсем другая ответственность, никто тебе не будет так доверять, как в дубле.

В основной команде больше опасения ошибиться. В дубле тебя могут выпускать, а если тренер первой команды хоть немного в тебе не сомневается, то будет и бояться тебя выпустить, если не уверен на 100 процентов.

На сборах я работал, старался по максимуму. То, что Хацкевич меня не наигрывал, не ставил – это такой момент, такая ситуация была. Мне предлагали остаться еще на год, хотя были и другие нападающие. Тот же Беседин, который играл и забивал. Он устраивал Хацкевича. Зачем ему что-то менять и выставлять меня?

Думаю, у Хацкевича не получилось в Динамо, потому что он еще не готов возглавить команду такого уровня", — сказал Хлебас для ютуб-канала SportArenaTV.

Ранее Дмитрий Хлебас рассказал о целях на вторую половину сезона в составе новой команды.