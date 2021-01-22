Украина

Клуб отреагировал на финансовое наказание для президента.

Официальный сайт киевского Динамо опубликовал заявление, в котором раскритиковал решение КДК УАФ оштрафовать президента клуба Игоря Суркиса на 50 тысяч гривен.

"Футбольный клуб Динамо не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным.

Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни ФК Динамо обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью.

После этого, проанализировав аргументы, которыми руководствовался КДК при вынесении этого решения, Динамо направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ".

Напомним, функционер получил финансовое наказание за высказывания в адрес вице-президента УАФ Вадим Костюченко.