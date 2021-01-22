Президент "бело-синих" подвергся штрафу за высказывания в адрес арбитров.
Игорь Суркис, ФК Динамо Киев
22 января 2021, 15:00
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал президента киевского Динамо Игоря Суркиса на 50 000 гривен за высказывания в адрес комитета арбитров, об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Также Суркис был предупрежден о возможности более сурового наказания в случае повтора нарушения, которое вредит репутации футбола и УАФ и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры.
Основанием для принятия решения стало заключение Комитета этики и честной игры УАФ, который установил наличие нарушений в высказываниях президента ФК Динамо Киев во время телеинтервью 2 августа 2020.
Ранее Суркис заявлял, что украинские арбитры очень часто ошибаются и призывал Комитет арбитров к срочным действиям.