Украина

Президент "бело-синих" подвергся штрафу за высказывания в адрес арбитров.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал президента киевского Динамо Игоря Суркиса на 50 000 гривен за высказывания в адрес комитета арбитров, об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Также Суркис был предупрежден о возможности более сурового наказания в случае повтора нарушения, которое вредит репутации футбола и УАФ и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры.

Основанием для принятия решения стало заключение Комитета этики и честной игры УАФ, который установил наличие нарушений в высказываниях президента ФК Динамо Киев во время телеинтервью 2 августа 2020.

Ранее Суркис заявлял, что украинские арбитры очень часто ошибаются и призывал Комитет арбитров к срочным действиям.