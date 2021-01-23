Украина

Защитник поведал о тренировочном сборе.

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о том, как проходит тренировочный сбор киевской команды.

"Сейчас физические кондиции уже намного лучше, потому что в первую неделю-полторы мы делали очень много беговой работы, то есть закладывали физическую форму. А затем уже делали то же с мячом, и большие нагрузки были в игровом плане, например, держание мяча, и тактики было много. Мы потихоньку входим в этот режим и уже намного лучше чувствуем себя в игре – больше сил, энергии. Чувствуем, что можем играть уже не по тайму, а больше тайма. С каждым днем все лучше и лучше.

В принципе, мы делаем все то же самое, что и во время сезона. Но, конечно, здесь больше времени уделяем тактике. Так как в течении сезона у нас по одной тренировке в день, а во время сбора – по две, здесь увеличивается объем работы, мы делаем больше повторений. Наша цель – чтобы все доходило до автоматизма, как этого требует тренер. Благодаря тому, что здесь больше времени, мы больше успеваем сделать", — цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее свой дебютный гол за Динамо прокомментировал нападающий команды Клейтон.