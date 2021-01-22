Украина

Форвард "бело-синих" рассказал о заморочках футболистов.

Перешедший в октябре 2020-го в киевское Динамо нападающий Клейтон ответил на вопрос о фартовости своей футбольной обуви.

- Сколько пар бутс ты взял с собой и можно ли назвать фартовыми те, в которых ты сегодня забил?

- У атакующих футболистов, как, наверное, и у остальных, довольно много своих заморочек. Новый год я начал в новых бутсах, а помимо них есть еще две пары.

Можно сказать, что эти бутсы принесли мне удачу. Больше не буду их снимать, сегодня буду спать в них (смеется), — цитирует Клейтона официальный сайт Динамо Киев.

Ранее бразилец высказался о дебютном голе за "бело-синих", который пришелся на спарринг с Шахтером из Солигорска.