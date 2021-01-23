Украина

Менеджер днепрян — о подготовке ко второй половине сезона.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич рассказал о процессе подготовки команды ко второй половине сезона.

"Хочу, чтобы команда была динамичной, агрессивной с мячом. Важно, чтобы игроки на сборах поняли, что от них хочет тренерский штаб. Хочу, чтобы команда могла играть компактно без мяча, играть узко при обороне. С мячом – играть широко, находить пространство на поле.

Мы говорили со спортивным директором Андреем Русолом на счет трансферов. Он понимает, что вначале сезона клуб подбирал игроков под тактику 3-5-2, которой придерживался Михайленко. Было тяжеловато подстроиться.

Мы принимали решение играть с четырьмя защитниками, наигрывали эту схему. Я понимал, что со временем эта схема даст результат. Я знаю, что руководство работает над тем, чтобы найти несколько вингеров, которые нам необходимы. Также нам нужен правый крайний защитник и один опорный полузащитник. Эти игроки нам необходимы для того, чтобы мы могли иметь больше вариативности.

Мне хочется иметь возможность разнопрофильную команду, де я могу под каждую игру и соперника выбрать нужную тактику", — сказал Йовичевич в эфире Футбол News.

Также о процессе подготовительных сборов рассказал футболист днепрян Александр Сваток.