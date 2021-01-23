Украина

Вратарь поведал о подготовке команды ко второй половине сезона.

Голкипер Динамо Руслан Нещерет рассказал, как проходят сборы команды перед стартом второй половины сезона.

"Сборы проходят хорошо. Конечно, оптимальные кондиции мы еще не набрали. Думаю, нужна еще неделя – и будем готовы на сто процентов.

Особенных требований нет, главное, чтобы мы руководили линией обороны и принимали участие в розыгрышах мяча от ворот, чтобы через вратаря можно было начинать атаку.

Каждый год я хочу прогрессировать, ставлю перед собой самые максимальные задачи, которые только могут быть. Будем ставить с командой самые высокие задачи", — цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, в последнем контрольном поединке киевляне сумели обыграть солигорский Шахтер.