Голкипер Динамо Руслан Нещерет рассказал, как проходят сборы команды перед стартом второй половины сезона.

"Сборы проходят хорошо. Конечно, оптимальные кондиции мы еще не набрали. Думаю, нужна еще неделя – и будем готовы на сто процентов.

Особенных требований нет, главное, чтобы мы руководили линией обороны и принимали участие в розыгрышах мяча от ворот, чтобы через вратаря можно было начинать атаку.  

Каждый год я хочу прогрессировать, ставлю перед собой самые максимальные задачи, которые только могут быть. Будем ставить с командой самые высокие задачи", — цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, в последнем контрольном поединке киевляне сумели обыграть солигорский Шахтер.