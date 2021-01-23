Вратарь поведал о подготовке команды ко второй половине сезона.
Руслан Нещерет, фото Динамо
23 января 2021, 01:19
Голкипер Динамо Руслан Нещерет рассказал, как проходят сборы команды перед стартом второй половины сезона.
"Сборы проходят хорошо. Конечно, оптимальные кондиции мы еще не набрали. Думаю, нужна еще неделя – и будем готовы на сто процентов.
Особенных требований нет, главное, чтобы мы руководили линией обороны и принимали участие в розыгрышах мяча от ворот, чтобы через вратаря можно было начинать атаку.
Каждый год я хочу прогрессировать, ставлю перед собой самые максимальные задачи, которые только могут быть. Будем ставить с командой самые высокие задачи", — цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.
Напомним, в последнем контрольном поединке киевляне сумели обыграть солигорский Шахтер.