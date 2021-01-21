Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Динамо сошлось в противостоянии с солигорским Шахтером в рамках товарищеского матча на сборах в ОАЭ, где киевская команда готовится ко второй половине сезона УПЛ.

Победителем этого поединка стали подопечные Мирчи Луческу, которые отправили в ворота действующего чемпиона Беларуси два безответных мяча. Автором первого гола стал Клейтон, а второго — Виктор Цыганков.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер Солигорск:

Динамо Киев - Шахтер Солигорск 2:0

Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 78

Динамо (1-й тайм): Нещерет, Миколенко, Попов, Сирота (Шабанов, 40), Караваев, Шепелев, Андриевский, Родригес, Леднев, де Пена, Беседин.

Динамо (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Шабанов, Забарный, Сидклей, Андриевский (Миколенко, 74), Буяльский, Цыганков (Ванат, 86), Клейтон, Дуэлунд, Супряга.

Шахтер (стартовый состав): Гутор, Антич, Филипенко, Бегунов, Савичко, Сзоке, Стасевич, Иванович, Кендыш, Диасамидзе, Дебелко.