Менеджер команды отреагировал на финансовые проблемы.
Игроки Днепра-1, фото Днепр-1
24 января 2021, 13:30
В Днепре-1 есть серьезные задержки по зарплате в течение пяти месяцев, а также внутри команды ввели систему штрафов, сообщает Футбольный Формат.
О финансовых проблемах днепрян также рассказал главный тренер Игор Йовичевич.
"Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она.
Но я уверен, уже пообещали, что идет работа в этом направлении со стороны руководство и что ко второму сбору этот вопрос будет решен.
Для достижения результата финансовая стабильность должна быть на высшем уровне, чтобы требовать от футболистов результатов. Думаю, все наладится, как было договорено", – сказал Йовичевич.
Ранее сообщалось, что клуб прекратил сотрудничество с защитником команды Максимом Лопыренком.