Украина

Менеджер команды отреагировал на финансовые проблемы.

В Днепре-1 есть серьезные задержки по зарплате в течение пяти месяцев, а также внутри команды ввели систему штрафов, сообщает Футбольный Формат.

О финансовых проблемах днепрян также рассказал главный тренер Игор Йовичевич.

"Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она.

Но я уверен, уже пообещали, что идет работа в этом направлении со стороны руководство и что ко второму сбору этот вопрос будет решен.

Для достижения результата финансовая стабильность должна быть на высшем уровне, чтобы требовать от футболистов результатов. Думаю, все наладится, как было договорено", – сказал Йовичевич.

Ранее сообщалось, что клуб прекратил сотрудничество с защитником команды Максимом Лопыренком.