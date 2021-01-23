Украина

Защитник получил статус свободного агента.

СК Днепр-1 и Максим Лопыренок приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию сторон — сообщил официальный сайт "спортклубовцев".

Защитник прошел с Днепр-1 путь от Второй до Премьер-лиги, в чемпионате и Кубке Украины сыграл 91 матч и забил 3 мяча.

Осеннюю часть сезона Лопыренок на правах аренды играл за Минай (11 матчей во всех турнирах).

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