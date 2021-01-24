Украина

Команды разошлись безголевым миром в товарищеском матче.

Динамо Киев сошлось в противостоянии товарищеского характера со сборной Иордании, которое прошло в рамках подготовки команды Мирчи Луческу ко второму кругу украинской Премьер-лиги.

Двух таймов оказалось недостаточно командам, чтобы реализовать свои моменты и выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Динамо Киев — Иордания 0:0

Динамо (стартовый состав): Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльський, Де Пена, Родригес, Супряга.

Динамо (запасные): Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сидклей, Дуэлунд, Ванат, Беседин, Шапаренко, Караваев, Леднев.