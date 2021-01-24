Украина

Молодой защитник высказался о своем будущем в Шахтере.

Крайний защитник донецкого Шахтер Виктор Корниенко прокомментировал вариант с возможным продолжением карьеры в другой европейской команде.

"Смотрите, Шахтер – такой клуб, который ничем не отличается от тех команд, которые играют в Европе. Шахтер каждый год играет в ЛЧ, ЛЕ с командами из топ-чемпионатов".



"Не вижу смысла переходить в Европу, когда ты в команде, которую я вижу как топ-уровень. Вы говорите, не хотел ли я бы поиграть в Италии или еще где-то? Но у нас же есть матчи ЛЧ и ЛЕ, там мы показываем результат с командами, которые находятся там".



"Мне кажется, это говорит о том, что Шахтер точно не затерялся бы в каком-то из этих чемпионатов", — сказал футболист в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

В текущем сезоне 21-летний Корниенко провел в футболке Шахтера десять поединков во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

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