Украина

Впереди у команды Мирчи Луческу второй тренировочный сбор в Турции.

Игроки Динамо на первом сборе в ОАЭ, ФК Динамо Киев

Игроки Динамо на первом сборе в ОАЭ, ФК Динамо Киев

Сегодня, 25 января, футболисты Динамо провели заключительную тренировку в ОАЭ и вернуться в столицу Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Рейс киевлян назначен на 16:00, после чего пять часов они проведут в воздухе. Во вторник и среду игроки получат выходные, а в четверг вернуться на базу в Конча-Заспе.

В пятницу, 29 января, подопечные Мирчи Луческу отправятся в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор. В планах киевлян тренировочная работа и ряд контрольных поединков.

Даты и соперники будут объявлены в ближайшее время.

Ранее итоги первого сбора подвел помощник румынского специалиста Огнен Вукоевич.