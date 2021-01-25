Впереди у команды Мирчи Луческу второй тренировочный сбор в Турции.
Игроки Динамо на первом сборе в ОАЭ, ФК Динамо Киев
25 января 2021, 14:59
Сегодня, 25 января, футболисты Динамо провели заключительную тренировку в ОАЭ и вернуться в столицу Украины, сообщает официальный сайт клуба.
Рейс киевлян назначен на 16:00, после чего пять часов они проведут в воздухе. Во вторник и среду игроки получат выходные, а в четверг вернуться на базу в Конча-Заспе.
В пятницу, 29 января, подопечные Мирчи Луческу отправятся в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор. В планах киевлян тренировочная работа и ряд контрольных поединков.
Даты и соперники будут объявлены в ближайшее время.
Ранее итоги первого сбора подвел помощник румынского специалиста Огнен Вукоевич.