Украина

Помощник Мирчи Луческу прокомментировал сборы Динамо.

Динамо Киев сыграло вничью со сборной Иордании в рамках подготовки к оставшейся части сезона.

Ассистент главного тренера Огнен Вукоевич прокомментировал итоги первого сбора и отдельных футболистов.

"Национальная сборная Иордании — хороший соперник для нас на финальном этапе сбора в Эмиратах. Мы провели много тренировок, была очень серьезная нагрузка — и этим спаррингом мы завершили сегодня первый сбор. Так что итогами первого этапа подготовки мы довольны. В Турции нас ожидает финализация, запланировано еще больше контрольных игр с командами хорошего уровня.

После травмы Шапаренко еще нужно немного набрать физически, добавить в силе. Для этого будет время на втором сборе в Турции, он сможет получить больше игровой практики. Николай — один из ключевых игроков для нас, поэтому мы очень рады, что он вернулся. Главное, что Шапаренко уже восстановился после травмы.

Ванат? Для нас большой плюс, что такой молодой игрок сразу вошел в игру, которую мы требуем. Ванат очень талантлив — это видно и по реакции, и по технике, и по движению на поле. Конечно, ему еще нужно набраться опыта, но я уверен, что Ванат вырастет в серьезного игрока.

В ОАЭ были хорошие условия, благоприятная погода, качественные поля. Мы выполнили все цели, которые стояли перед нами и перед футболистами. Команда поработала очень плодотворно. Как я уже сказал, в Турции будет финализация подготовки — игроки будут больше работать с мячом, в тактическом плане. Первым сбором мы довольны", — сказал Вукоевич.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.