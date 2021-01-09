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Экс-игрок Шахтера может перебраться в Аль-Хиляль.

Атакующий полузащитник Цзянсу Сунин Алекс Тейшейра, известный по выступлениям за донецкий Шахтер, может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 31-летнего бразильца заинтересован Аль-Хиляль, который уже начал вести переговоры с китайским клубом касательно трансфера футболиста.

Отмечается, что Алекс Тейшейра является главной целью команды из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне бразильский хавбек провел в футболке Цзянсу Сунин 20 поединков, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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