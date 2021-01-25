Камерунец отметился дублем в спарринге против Спартака из Суботицы.
Тадеус Нкенг, ФК Олимпик Донецк
25 января 2021, 17:31
Олимпик разгромил Спартак из Суботицы в товарищеском поединке со счетом 3:0, а автором двух мячей стал новичок донецкого клуба Тадеус Нкенг.
20-летний камерунский форвард прокомментировал свой успешный дебют в футболке Олимпика, с которым он подписал контракт на три с половиной года.
"Отличный поединок против хорошего соперника. Рад, что мне удалось забить в первом же матче. Надеюсь, смогу прогрессировать дальше. Я здесь, чтобы показать всё на что способен, научится новому и перейти на другой уровень", — заявил Нкенг в программе Футбол NEWS.
Напомним, ранее Тадеус Нкенг заявил, что мечтает выступить в Лиге чемпионов.
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