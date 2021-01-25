Украина

Камерунец отметился дублем в спарринге против Спартака из Суботицы.

Олимпик разгромил Спартак из Суботицы в товарищеском поединке со счетом 3:0, а автором двух мячей стал новичок донецкого клуба Тадеус Нкенг.

20-летний камерунский форвард прокомментировал свой успешный дебют в футболке Олимпика, с которым он подписал контракт на три с половиной года.

"Отличный поединок против хорошего соперника. Рад, что мне удалось забить в первом же матче. Надеюсь, смогу прогрессировать дальше. Я здесь, чтобы показать всё на что способен, научится новому и перейти на другой уровень", — заявил Нкенг в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее Тадеус Нкенг заявил, что мечтает выступить в Лиге чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.