Украина

Новичок Олимпика поделился своими первыми впечатлениями от нового клуба.

Тадеус Нкенг, подписавший контракт с Олимпиком на три с половиной года, считает, что сделал шаг на пути к своей мечте — Лиге чемпионов.

"Я приятно удивлен тем, как тепло меня приняли в Олимпике, – цитирует камерунского форварда официальный сайт клуба. – Здесь комфортно работать, мне нравится тренировочный процесс, что все происходит динамично и на высоких скоростях. Уверен, что смогу многому здесь научиться и прогрессировать как нападающий".

"Я не много знаю об украинском чемпионате, но уже не терпится познакомиться как с вашим футболом, так и с вашей культурой. У меня большие амбиции. Я мечтаю играть на самом высоком уровне, выступать в Лиге чемпионов. Олимпик — это шаг вперед в моей карьере. Спасибо за доверие и предоставленный шанс!"

В субботу, 23 января, Олимпик обыграл в спарринге сербский ТСЦ, а в воскресенье, 24 января, сыграет с сербским Спартаком из Суботицы.

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