Тадеус Нкенг на три с половиной года связал свою судьбу с Украиной.
Тадеус Нкенг (справа))), фото ФК Олимпик
23 января 2021, 22:02
Олимпик усилил свою атакующую линию камерунским нападающим Тадеусом Нкенгом — сообщил официальный сайт клуба.
С 20-летним игроком подписан контракт на три с половиной года. В составе Олимпика он будет выступать под №17.
Предыдущим клубом форварда, рост которого составляет 180 см а вес 73 кг был Порту, где он выступал за вторую команду португальского гранда.
В субботу, 23 января, Олимпик выиграл спарринг у польского ТСЦ — 3:2.
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