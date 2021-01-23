Украина

Тадеус Нкенг на три с половиной года связал свою судьбу с Украиной.

Олимпик усилил свою атакующую линию камерунским нападающим Тадеусом Нкенгом — сообщил официальный сайт клуба.

С 20-летним игроком подписан контракт на три с половиной года. В составе Олимпика он будет выступать под №17.

Предыдущим клубом форварда, рост которого составляет 180 см а вес 73 кг был Порту, где он выступал за вторую команду португальского гранда.

В субботу, 23 января, Олимпик выиграл спарринг у польского ТСЦ — 3:2.

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