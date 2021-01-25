Украина

Наставник Руха рассказал, почему новичок его команды пропустил спарринг против Кызылжара.

В первом товарищеском матче на текущем тренировочном сборе Рух добыл победу над Кызылжаром со счетом 3:1.

Главный тренер львовской команды Иван Федык поделился эмоциями от результата данной встречи, а также прокомментировал отсутствие новичка своей команды Рагнара Сигурдссона.

"Мы контролировали игру, создавали моменты, не позволяли сопернику атаковать. Для первой игры сыграли хорошо. Команда оба тайма провела хорошо как в обороне, так и в атаке".

"В некоторых моментах не хватило реализации, могли забить больше. Рагнар Сигурдссон потихоньку готовится и, думаю, будет играть в следующих матчах", — заявил Федик в программе Футбол NEWS.

Напомним, следующий спарринг львовского Руха запланирован на 27 января, а соперником должен стать боснийский Радник.

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