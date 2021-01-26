Украина

Закарпатская команда сделала важный шаг в своем развитии.

Как сообщает официальный Facebook-аккаунт закарпатского Миная, клубу удалось заключить договор о присоединении со Спортивным инновационным альянсом, который в будущем поможет украинскому коллективу приобретать опыт в развитии собственного бренда.

Спортивным инновационный альянс — объединение, которое дает возможность сотрудничать, обмениваться идеями и синергией для определения, осуществления и поддержания устойчивого инновационного процесса в каждом из его участников.

На данный момент, в него входя 27 клубов, представляющие разнообразные уголки мирового футбола, среди которых можно выделить шотландский Селтик, испанский Реал Сосьедад, английский Вулверхэмптон, французский Сент-Этьен, итальянский Кальяри Италия и уругвайский Пеньяроль.

Данные клубы объединились с целью развития по 4 направлениям:

— современные технологии: получение необходимый опыт, поиск нужных решений и возможностей получения большего доход для клубов-участников Альянса;

— спонсорство: привлечение новых партнеров, получение новых возможностей и выход на международный уровень;

— сервис: развитие маркетинга, мерчендайзинга, новых услуг на стадионах

— события: организация товарищеских матчи против топ-клубов, интересных конференций и ивентов.

Любопытный факт — в этой организации каждую отдельную страну может представлять только один клуб.

"Нам приятно, что наш клуб получил возможность быть в одной организации вместе с европейскими командами и представлять в Альянсе Украину, — рассказал в интервью пресс-службе клуба президент Миная Валерий Пересоляк, — Мы всегда стремимся развиваться и приобретать новый опыт. Надеюсь, что благодаря такому сотрудничеству перед нами откроются новые возможности".

На данный момент, Минай находится в процессе подготовки ко старту второй части сезона, а свою первую официальную игру проведет дома против ПФК Львов. На зимнюю паузу команда Кобина ушла на 11-й позиции в турнирной таблице (из 14-и команд), сумев набрать 10 очков в 12-и матчах.