Украина

Наставник закарпатского Миная оценил возвращение спортивного директора своего клуба в большую игру.

В интервью передаче Футбол NEWS главный тренер закарпатского Миная Василий Кобин рассказал о своем мнении относительно возобновления карьеры профессионального футболиста спортивным директором команды Михаилом Кополовцом, которому в скором времени исполнится 37 лет.

"Я нормально к этому отношусь, — заявил украинский специалист, — Если человек отвечает требованиям Премьер-лиги и выигрывает конкуренцию в команде, то какие могут быть вопросы?! Я только за.

Человеку 37 лет. Это дорогого стоит. Во-первых, это характер. И амбиции человека говорят сами за себя. Но я не перестаю повторять, что только футбольное поле может показать, кто на что будет претендовать", — оставил открытым вопрос о перспективах своего подопечного Василий Кобин.

Минай, как и остальные команды УПЛ, сейчас находится в процессе подготовки ко старту второй части сезона, а свою первую официальную игру проведет дома против ПФК Львов. На зимнюю паузу команда Кобина ушла на 11-й позиции в турнирной таблице (из 14-и команд), сумев набрать 10 очков в 12-и матчах.