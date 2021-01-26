Украина

Трое футболистов отправились в аренду в клуб ВПК-Агро.

Защитники Тимофей Сухарь и Максим Агапов, а также полузащитник Дмитрий Поддубный подписали контракты с клубом ВПК-Агро. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Первой лиги.

Все трое футболистов будут выступать в Первой лиге Украины до конца нынешнего сезона.

Сухарь и Агапов играли за молодежную команду луганчан, а Поддубный провел три игры за основную команду — две в УПЛ и одну в Лиге Европы, отыграв в них 59 минут.

После 14 туров ВПК-Агро имеет в своем активе 13 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги.