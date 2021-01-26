Трое футболистов отправились в аренду в клуб ВПК-Агро.
Игроки ВПК-Агро вышли из отпуска, ФК ВПК-Агро
26 января 2021, 14:43
Защитники Тимофей Сухарь и Максим Агапов, а также полузащитник Дмитрий Поддубный подписали контракты с клубом ВПК-Агро. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Первой лиги.
Все трое футболистов будут выступать в Первой лиге Украины до конца нынешнего сезона.
Сухарь и Агапов играли за молодежную команду луганчан, а Поддубный провел три игры за основную команду — две в УПЛ и одну в Лиге Европы, отыграв в них 59 минут.
После 14 туров ВПК-Агро имеет в своем активе 13 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги.