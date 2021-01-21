Официальный сайт Зари сообщает, что клуб прекратил сотрудничество с нападающим Михайло Перовичем.

По данным источника, стороны разорвали действующий контракт по обоюдному согласию. Напомним, черногорец присоединился к команде прошлой зимой.

Футболист провел в составе Зари 26 поединков, в которых сумел отличиться одним забитым голом.

Напомним, в последнем товарищеском поединке луганчане разошлись боевой ничьей с сербской Войводиной.