Украина

Команда Владимира Шарана провела еще один контрольный матч.

В очередном контрольном матче на сборах в Турции Александрия расписала мировую с болгарским ЦСКА (1:1).

Счет в матче был открыт в самой концовке первого тайма, когда после прострела Артема Ситало в штрафную соперника игрок софийского клуба срезал мяч в собственные ворота.

Болгарская команда сравняла счет в середине второго тайма. Александр Александров перехватил мяч в центре поля, после чего прошел до штрафной и классно пробил издали — без шансов для Олега Билыка.

Александрия — ЦСКА 1948 1:1

Голы: Юсеин, 44 (автогол) — Александров, 73

Александрия (первый тайм): Панькив — Пашаев, Мельник, Дубра, Бондаренко, Вантух — Банада, Гречишкин — Ковалец, Ситало, Третьяков.

Александрия (второй тайм): Билык — Лучкевич, Самар, Бабогло, Мирошниченко — Мишенко, Калюжный, Дрышлюк, Глоба, Шастал — Устименко.