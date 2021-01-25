Об этом рассказал наставник клуба Владимир Шаран.
Иван Петренко, ФК Александрия
25 января 2021, 17:56
Нападающий Александрии Иван Петренко получил повреждение на сборах в Турции.
20-летний украинец травмировался в контрольном поединке против Македонии Герче Петров, который прошел вчера, 24 января, и завершился победой украинской команды со счетом 4:1.
"Несмотря на приличную нагрузку на утренней тренировке, ребята вышли на игру с большим желанием и вдохновением. Мы понимали, что будет много технического брака. Мы видим наши проблемы. Но, как для первого поединка, я в большей степени остался доволен работой ребят.
Жаль, что не обошлось без травм. Во время матча Иван Петренко повредил голеностоп. Степень тяжести травмы пока определяется", — приводит слова наставника Александрии Владимира Шарана официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что расположение Александрии покинуло сразу пять футболистов.