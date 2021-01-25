Украина

Об этом рассказал наставник клуба Владимир Шаран.

Нападающий Александрии Иван Петренко получил повреждение на сборах в Турции.

20-летний украинец травмировался в контрольном поединке против Македонии Герче Петров, который прошел вчера, 24 января, и завершился победой украинской команды со счетом 4:1.

"Несмотря на приличную нагрузку на утренней тренировке, ребята вышли на игру с большим желанием и вдохновением. Мы понимали, что будет много технического брака. Мы видим наши проблемы. Но, как для первого поединка, я в большей степени остался доволен работой ребят.

Жаль, что не обошлось без травм. Во время матча Иван Петренко повредил голеностоп. Степень тяжести травмы пока определяется", — приводит слова наставника Александрии Владимира Шарана официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что расположение Александрии покинуло сразу пять футболистов.