Украина

Украинец продолжит карьеру в армянском клубе.

Украинский полузащитник Никита Татарков перешел в Пюник.

В этом сезоне хавбек выступал за полтавскую Ворсклу, которую покинул в начале января. Также 26-летний украинец выступал за Металлург, Черноморец, Шахтер Солигорск и Львов.

Тransfermarkt оценивает трансфер украинца в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в перечень игроков Ворсклы, которые отправятся вместе с командой на тренировочный сбор в Турции, точно не попадут пять футболистов.

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