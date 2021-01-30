Украина

Нападающий донецкого Шахтера поделился ожиданиями от второй части тренировочных сборов и грядущих поединков Лиги Европы против Маккаби.

В текущий момент сезона донецкий Шахтер в Турции проходит второй этап подготовительных сборов ко второй части сезона, в которой "горнякам" предстоит продолжать борьбу за титул чемпиона Украины, а также защищать честь нашей страны на международной арене.

Журналистам телеканала Футбол удалось поговорить с израильским нападающим коллектива Луиша Каштру Манором Соломоном, который рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры против Маккаби на родине.

"Для меня это будет особенный матч. Как только увидел результаты жеребьевки, был в восторге, — не стал скрывать эмоций футболист, — Встретиться с Маккаби, посетить родную страну, увидеть друзей... Это просто невероятно! Вся моя семья поддерживает Маккаби: бабушка с дедушкой, мама, дядя, братья. Было много шуток, говорили: "Что теперь делать, за кого болеть?". Также они знают, что Шахтер сильнее Маккаби, поэтому просили пройти дальше, но без разгрома, не унижать соперника. Конечно, они надеются, что я забью".

Вспомнил игрок Шахтера и о момент своего перехода в украинский клуб, который мог в итоге и не состоятся: "Я мог оказаться в Тель-Авиве, Маккаби хотел меня. Это клуб номер один в стране, поэтому моя семья тоже этого хотела. Это было бы осуществлением мечты, но я не захотел. У меня были отличные условия и поддержка в Петах-Тикве".

Соломон также поделился некоторой информацией о будущем сопернике по еврокубкам: "Настоящая сила Маккаби в центре поля. Перец, Голаса и Глазер могут создать проблемы, а самый опасный игрок — это Йонатан Коэн. Он одинаково классно забивает и ассистирует. С Карцевым и Альмогом я прошел путь от юниорской до национальной сборной".

"Сразу после жеребьевки мы обменялись шутками. Все сразу начали писать: "Давай обменяемся футболками после матча". Будет немного странно играть не с ними, а против них. Я хочу, чтобы мы продемонстрировали всю свою силу. Сейчас в Израиле все знают Шахтер, все следят за Шахтером, за его успехами в еврокубках, так что мы должны показать, на что действительно способны", — подытожил Манор Соломон.

Напомним, что главной темой для обсуждения в контексте действующего чемпиона Украины на данный момент является возможный переход полузащитника Виктора Коваленко в бергамаскую Аталанту. За ходом развития событий Вы можете следить в нашем специальном сюжете.