Украина

Делегация из 31 игрока вылетела в Турцию.

Донецкий Шахтер отправился на второй тренировочный сбор в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона УПЛ.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял на сборы 31 футболиста. Отметим присутствие в списке защитника Исмаили и полузащитника Максима Малышева, которые оправились от травм.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин, Гриценко

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Корниенко, Витао, Бондарь

Полузащитники: Болбат, Степаненко, Тайсон, Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Малышев, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо

Нападающие: Мораес, Вьюнник

Клуб будет базироваться в отеле Regnum Carya и уже запланировал ряд контрольных матчей.