Делегация из 31 игрока вылетела в Турцию.
ФК Шахтер
29 января 2021, 12:20
Донецкий Шахтер отправился на второй тренировочный сбор в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона УПЛ.
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял на сборы 31 футболиста. Отметим присутствие в списке защитника Исмаили и полузащитника Максима Малышева, которые оправились от травм.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин, Гриценко
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Корниенко, Витао, Бондарь
Полузащитники: Болбат, Степаненко, Тайсон, Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Малышев, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо
Нападающие: Мораес, Вьюнник
Клуб будет базироваться в отеле Regnum Carya и уже запланировал ряд контрольных матчей.