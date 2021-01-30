Украина

Голкипер киевского Динамо рассказал о подготовке к возобновлению официальных поединков.

Киевское Динамо в данный момент сезона в Турции проходит второй этап тренировочных сборов, запланировав при этом ряд контрольных поединков, первым из которых станет встреча с болгарским Лудогорцем.

Пресс-службе столичного клуба удалось в перерыве между тренировочными занятиями взять интервью у голкипера Дениса Бойко, который рассказал о собственных кондициях и настроении внутри команды.

Стоит напомнить, что 29 января украинец отпраздновал 33-летие, поэтому первый вопрос журналиста касался ощущений футболиста относительно прошедшего дня рождения: "Вся команда поздравляет, это приятно. Я практически все свои дни рождения праздновал на сборах, за исключением, когда у нас попадает пауза между сборами.

Конечно же, хотелось бы, чтобы и родные были рядом в этот день: жена, ребенок, родители. Но, к сожалению, такая наша судьба — постоянно в это время находимся на сборах. Однако я и особо не праздную дни рождения. Для меня это обычный день, ничего особенного в этом нет. День рождения не мешает тренировкам.

Возраст – это цифра, я себя не чувствую на 33 года, тем более, у нас столько молодых. Наверное, я к ним больше тянусь. Пытаюсь молодиться", — сказал наиболее возрастной игрок Динамо.

Относительно смены места для проведения сборов игрок отметил другие погодные условия в Турции, по сравнению с ОАЭ: "Да, погодные условия немного другие. И поле, наверное, помягче, получше, в ОАЭ сухое. Была жара, особенно в первой половине дня на первой тренировке. Здесь утром еще не тренировались, но думаю, все равно, погода будет благоприятней для работы. Как я вижу, дожди уже прошли, ветра особо нет. Все для работы есть".

Поделился Бойко и ожиданиями от предстоящего контрольного поединка против болгарского Лудогорца: "Не думаю, что нам будет тяжело играть после небольшого перерыва. Команда подготовлена, и мы вчера провели хорошую тренировку на базе перед вылетом, и сегодня тренировались. После полторы-двух дней выходных после хорошей работы в Эмиратах как раз ребята немного восстановились, отдохнули. Не думаю, что будут проблемы".

Напомним, что игра Динамо Киев — Лудогорец состоится 30 января, в 16:15 по киевскому времени. Понаблюдать за ходом событий можно будет в онлайн-трансляции на нашем сайте.