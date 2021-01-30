Киевлян ожидает очередной контрольный поединок.
фото ФК Динамо Киев
30 января 2021, 09:27
Киевское Динамо на сборах в Турции сыграет против болгарского Лудогорца, который в недавнем прошлом сыграл вничью против донецкого Шахтера (2:2).
Поединок стартует в 16:15 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:
Отметим, что на второй тренировочный сбор вместе с командой не полетел бразилец Клейтон.
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