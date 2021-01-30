Украина

Киевлян ожидает очередной контрольный поединок.

Киевское Динамо на сборах в Турции сыграет против болгарского Лудогорца, который в недавнем прошлом сыграл вничью против донецкого Шахтера (2:2).

Поединок стартует в 16:15 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:



Отметим, что на второй тренировочный сбор вместе с командой не полетел бразилец Клейтон.

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