Украина

Мирча Луческу взял в Турцию 31 футболиста.

Киевское Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию, где будет готовиться к возобновлению сезона УПЛ.

Динамовская делегация отправилась в Анталию чартерным рейсом в 9:30. В составе первой команды Мирча Луческу взял на турецкий сбор 31 футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, де Пена, Дуэлунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат.

Отметим, что в списке отсутствует полузащитник Мохаммед Кадири, и защитники Никита Бурда и Николай Костевич. После травмы возобновился Назарий Русин, который пропустил сбор в ОАЭ.

В Анталье команда Мирчи Луческу проведет пять спаррингов, о которых уже рассказывалось ранее.