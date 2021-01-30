"Горняки" проведут на один контрольный поединок меньше.
Кривцов и Фернандо, фото Шахтер
30 января 2021, 23:33
Шахтер на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к оставшейся части сезона запланировал четыре матча, но один из них не состоится.
31 января "горняки" должны были противостоять Муре, но в связи со вспышкой коронавируса словенская команда сыграть не сможет.
Утром подопечных Луиша Каштру ожидает предматчевая тренировка, а в 16:00 – встреча с Црвеной Звездой.
Напомним, что ранее чемпион Украины огласил список футболистов, которые отправились на второй сбор.