"Горняки" продолжают подготовку ко второй части сезона.
Игроки Шахтера, фото Шахтер
30 января 2021, 01:57
Шахтер прибыл в Турцию в рамках второго тренировочного сбора, на котором сыграет с четырьмя соперниками.
Список контрольных поединков:
31 января, 10:00. Шахтер» – Мура (Мурска-Собота, Словения)
31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)
3 февраля, 16:00. Шахтер – Слован (Братислава, Словакия)
5 февраля, 10:00. Шахтер – Локомотив (Тбилиси, Грузия)
Матчи будут показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club.
Напомним, что ранее чемпион Украины огласил список футболистов, которые отправились на второй сбор.