Украина

"Горняки" продолжают подготовку ко второй части сезона.

Шахтер прибыл в Турцию в рамках второго тренировочного сбора, на котором сыграет с четырьмя соперниками.

Список контрольных поединков:

31 января, 10:00. Шахтер» – Мура (Мурска-Собота, Словения)

31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)

3 февраля, 16:00. Шахтер – Слован (Братислава, Словакия)

5 февраля, 10:00. Шахтер – Локомотив (Тбилиси, Грузия)

Матчи будут показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club.

Напомним, что ранее чемпион Украины огласил список футболистов, которые отправились на второй сбор.