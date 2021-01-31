Команда провела второй матч за день на сборах.
ФК Рух
31 января 2021, 18:52
Львовский Рух на сборах в Турции провел второй товарищеский матч за один день. На сей раз украинской команде противостоял казахстанский Акжайык, которым руководит украинский тренер Владимир Мазяр.
Рух довольно легко обыграл своего соперника, отправив в его ворота четыре мяча. Авторы голов: Кондраков (2), Карабин, Лях. Номинальные гости забили лишь однажды усилиями Вяткина.
Отметим, что это уже вторая победа подопечных Ивана Федыка. До этого они обыграли сербский Рад.
Рух - Акжайык 4:1
Голы: Кондраков, 11, 43, Карабин, 39, Лях, 41 – Вяткин, 57.
Рух: Мысак, Слюсар, Веремеенко, Глиха, Копина, Литвиненко, Сыч, Карабин (игрок на просмотре, 65), Притула (Варфоломеев, 65), Лях, Кондраков.