Украина

Команда провела второй матч за день на сборах.

Львовский Рух на сборах в Турции провел второй товарищеский матч за один день. На сей раз украинской команде противостоял казахстанский Акжайык, которым руководит украинский тренер Владимир Мазяр.

Рух довольно легко обыграл своего соперника, отправив в его ворота четыре мяча. Авторы голов: Кондраков (2), Карабин, Лях. Номинальные гости забили лишь однажды усилиями Вяткина.

Отметим, что это уже вторая победа подопечных Ивана Федыка. До этого они обыграли сербский Рад.

Рух - Акжайык 4:1

Голы: Кондраков, 11, 43, Карабин, 39, Лях, 41 – Вяткин, 57.

Рух: Мысак, Слюсар, Веремеенко, Глиха, Копина, Литвиненко, Сыч, Карабин (игрок на просмотре, 65), Притула (Варфоломеев, 65), Лях, Кондраков.