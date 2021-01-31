Украина

Украинский клуб одолел представителя Сербии.

В рамках товарищеского матча львовский Рух без особых проблем переиграл сербский Рад.

В первом тайме за львовян отметился Климчук, который реализовал 11-метровый удар.

Во второй половине встречи своим голом отметился Кухаревич на 65-й минуте. Этот гол стал последним в матче.

Рух - Рад 2:0

Голы: Климчук, 28, Кухаревич, 65

Рух: Бандура, Мысык, Зец, Белый, Гагун, Карасюк, Федорчук, Кухарук, Климчук, Бойчук, Кухаревич.

Предупреждения: Кухарук, Федорчук.

Удаление: Тринчич