Украинский клуб одолел представителя Сербии.
ФК Рух
31 января 2021, 16:19
В рамках товарищеского матча львовский Рух без особых проблем переиграл сербский Рад.
В первом тайме за львовян отметился Климчук, который реализовал 11-метровый удар.
Во второй половине встречи своим голом отметился Кухаревич на 65-й минуте. Этот гол стал последним в матче.
Рух - Рад 2:0
Голы: Климчук, 28, Кухаревич, 65
Рух: Бандура, Мысык, Зец, Белый, Гагун, Карасюк, Федорчук, Кухарук, Климчук, Бойчук, Кухаревич.
Предупреждения: Кухарук, Федорчук.
Удаление: Тринчич