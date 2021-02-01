Украина

Наставник Колоса отреагировал неоднозначную ситуацию вокруг украинского нападающего.

Накануне в СМИ появилась информация об уходе из ковалевского Колоса опытного украинского нападающего Евгения Селезнева, у которого якобы возникли проблемы со спортивным режимом, на фоне чего развился конфликт с главным тренером. Как сообщалось, форвард уже покинул расположение команды, которая в данный момент находится в Турции, готовясь к возобновлению украинской Премьер-лиги.

Ресурсу UA-Футбол удалось взять короткое интервью у главного тренера команды из Ковалевки Руслана Костышина, в котором украинский специалист был крайне немногословен. На вопрос о ситуации вокруг Селезнева наставник сказал следующее: "Я не буду об этом говорить. Это моя позиция".

31 января Селезнев принял участие, по всей видимости, в своем последнем матче за Колос, начав в стартовом составе контрольный поединок против брестского Руха (2:2). Однако уже к 10 минуте Евгений был заменен.

В текущем сезоне Евгений Селезнев принял участие в 12-и матчах (619 минут) за Колос, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.