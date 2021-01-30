Украина

Наставник ковалевского клуба поделился информацией о кадровом потенциале своей команды.

Наравне с остальными участниками украинской Премьер-лиги, ковалевский Колос в данный момент сезона ведет подготовку к возобновлению официальных поединков, проводя тренировочные сборы.

Главный тренер "колосков" Руслан Костышин в своем интервью программе Футбол NEWS рассказал о том, как ведет работу его команды и чего можно ожидать от Колоса на трансферном рынке во время продолжающейся зимней паузы.

"Мы подходим ко второй части сезона через игры. Сначала одни футболисты задействованы больше, потом — другие. Спаренные игры — это наше направление. Мало времени осталось. Изматываем игроков, пусть работают. На просмотре никого нет, у нас и так очень много футболистов. Мы ни с кем не попрощались, Максименко ушел — у него было хорошее предложение.

У нас все позиции заняты, поэтому у нас проблема с заявкой. Нужен только 21 футболист. Чтобы кого-то взять, надо кого-то из заявки убирать.

Я не сторонник за 10 дней до чемпионата выгонять футболистов, которые подняли Колос на этот уровень. Это надо делать в отпуске. А когда до чемпионата неделя — это уже будет некрасиво. В итоге — нас забита обойма", — поделился размышлениями наставник ковалевского клуба.

Напомним, что днем ранее Колос сыграл вничью с Динамо Тбилиси в товарищеском матче.